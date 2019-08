"Uno de los problemas que hay es que ese software lo auditó Deloitte pero fue auditoría confidencial, no se mostró a nadie, no se sabe cómo fue, más allá de que la acordada de 2017 decía que el software tenía que ser presentado a todos los actores 30 días antes y eso no se hizo, y ahora dicen que lo van a dar para auditar 48 horas antes, pero no hay tiempo suficiente para hacer la auditoría", explicó a este medio Guido Vilariño, Ingeniero en Sistemas de Información y miembro del Observatorio de Derecho Informático Argentino.