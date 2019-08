Paolo Rocca, CEO de Techint, quedó desvinculado del caso, mientras dos de los ejecutivos que dependían de él -uno de los cuales declaró como arrepentido- no fueron incluidos en la lista de los empresarios que deberán enfrentar el juicio oral. Se espera que se profundicen sus dichos sobre las presiones que sufrieron en Venezuela. No tuvo la misma suerte Enrique Pescarmona, ex titular del grupo IMPSA, que también dijo que fue amenazado para pagar y que tenía negocios en el país caribeño.