Ayer por la mañana, Fernández visitó Entre Ríos, provincia en la cual fue recibida por su gobernador Gustavo Bordet. Allí, en conferencia de prensa, manifestó que en el campo no se liquida la cosecha "porque todos saben que el dólar está subvaluado. Podemos mentirle a la gente y decirle que le economía está tranquila porque el dólar está quieto. Digo estas cosas y quién me responde, el Fondo. Es como alguien dijo ayer en un tuit, hay que pegarle al chancho para saber dónde está el dueño. Yo lo critico a Macri y me responde el Fondo".