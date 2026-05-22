Una bola de fuego procedente de un cometa ilumina la noche andaluza

Bólido asteroidal registrado cerca de la costa malagueña durante la madrugada del 20 de mayo. (Observatorio Atronómico de Calar Alto)

Los ciudadanos de las provincias de Jaén y Córdoba pudieron disfrutar durante la noche del jueves 21 de mayo de un especial fenómeno astronómico. Alrededor de las 22:27 hora local española, los equipos del proyecto SMART del Instituto de Astrofísica de Andalucía (IAA-CSIC) detectaron una bola de fuego sobrevolando las provincias de Jaén y Córdoba.

El bólido espacial, identificado con el código SWEMN20260521_202732, procedía de un cometa y, debido a su gran luminosidad, pudo verse desde más de 600 kilómetros de distancia, por lo que ciudadanos de otras provincias andaluzas pudieron también observarlo desde el suelo.

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Según ha explicado José María Madiedo, astrofísico y director del proyecto SMART, el fenómeno luminoso comenzó a 89 kilómetros de altitud sobre la localidad de Zocueca (Jaén) y terminó a 42 kilómetros de altura sobre el municipio cordobés de Adamuz. “La roca se desintegró completamente en la atmósfera, sin que ningún fragmento pudiese alcanzar el suelo”, ha expresado en sus redes sociales.

Su análisis revela que el pedazo de cometa debió entrar a la atmósfera a una velocidad de 85.000 kilómetros por hora. “El brusco rozamiento con nuestra atmósfera a esta enorme velocidad causó que la superficie de la roca se calentase hasta alcanzar una temperatura de varios miles de grados centígrados y se volviese incandescente, generándose así una bola de fuego que se inició a una altitud de unos 89 km sobre Zocueca (provincia de Jaén). Desde allí avanzó hacia el noroeste y se extinguió a una altitud de unos 42 km sobre Adamuz (provincia de Córdoba). La bola de fuego recorrió una distancia total en la atmósfera de unos 72 km”, ha descrito Madiedo.

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Una bola de fuego sobre la costa malagueña

Es la segunda noche en la que Andalucía puede apreciar un fenómeno astronómico como este. En la pasada madrugada del 20 de mayo, una bola de fuego asteroidal iluminó el cielo en dirección a la costa de Málaga.

El evento ocurrió de forma exacta a las 01:36 horas, cuando el bólido entró en la atmósfera terrestre a unos 56.000 kilómetros por hora, y quedó registrado por los sistemas de monitorización del Observatorio de Calar Alto (Almería) y por la red de detectores del Proyecto SMART, operativa en distintos puntos de España. Según los datos recopilados por Madiedo, la traza luminosa comenzó a unos 80 kilómetros de altitud y se extinguió a 39 kilómetros sobre la superficie terrestre.

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La grabación en vídeo fue posible por la cobertura simultánea de varias estaciones del Proyecto SMART: además de Calar Alto, captaron el destello equipos en La Hita (Toledo), Sierra Nevada, La Sagra y Otura (Granada), Sevilla, la ciudad de Huelva y Mazagón (Huelva).