-No, al contrario, y menos con ella. Yo nunca tuve ningún problema personal con ella. Y está en el libro. Yo estoy lista, la misión se cumplió, somos republicamos, hay que dejar a las nuevas generaciones. No tengo ningún tipo de rencor, de resentimiento. Me dijeron muchas cosas, pero ni me tocaron. Yo solo agradezco el amor de un pueblo. Yo voy en auto, pueblo por pueblo. Hasta la propia Cámpora me respeta, porque sabe que nunca cambié. Los que cambiaron fueron otros, y me da mucha pena por sus hijos. Yo combatí a Néstor (Kirchner). Néstor era el jugador de ajedrez más perverso que tuvo la Argentina, y ahí me tocó estar sola. No dormí por 10 años.