"El narcotráfico es una problemática global. No debemos criminalizar a determinados sectores sociales como por ejemplo se pretendió hacer con el fenómeno de los bagayeros en Orán. Ese es un conflicto aún no resuelto. El bagayeo es un modo de economía informal que se vive en la frontera y que tiene que ver con el fenómeno del comercio ilegal avalado por grandes compañías. La resolución de este conflicto no puede llegar desde el área de Seguridad. Esto tiene que ver con intereses de una economía global que maneja un volumen gigantesco de mercadería en la cual se incorporan quienes están sin trabajo o marginalizados. Acá no existe el trabajo formal. En el norte de nuestro país la mayor parte del trabajo es en negro. El trabajo informal también se naturalizó justamente por la situación de indigencia de la gente. Alguien, para comer, acepta el trabajo informal y en ese marco se da lo del bagayeo. Dentro de este conflicto se quiere incluir el tema del narcotráfico, pero ese es un problema de otra índole".