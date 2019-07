El embajador de Israel en la Argentina, Ilan Sztulman, acaba de expresar a Infobae antes de dejar su misión en el país una señal inequívoca: "Wl riesgo de un tercer atentado en la Argentina seguirá presente si no se incorpora al grupo Hezbollah en la ley como agrupación terrorista y si no se avanza con el juicio en ausencia para acusar a los iraníes involucrados en los ataques que hubo". No sólo ello: el embajador israelí cree que la Argentina también debería considerar a Irán como país que colabora con el terrorismo a nivel mundial.