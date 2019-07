"La invitación por usted dirigida no se halla prevista ni de ese modo ni como notificación en el ordenamiento procesal penal –afirmó-. Además me veo en la obligación de manifestar a Vuestra Señoría que tan fehaciente es el conocimiento que tengo de las garantías que me asisten, que luego de haber tomado conocimiento de haber sido querellado en la causa 88/19 -cuando usted me lo hizo saber mediando un oficio que rezaba… 'una de las partes lo ha querellado, sin que exista por parte del suscripto una imputación o decisión penal acerca de dicha pretensión'-, nada he hecho al respecto".