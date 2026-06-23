Colombia

Jorge Suárez, hijo del ‘Mono Jojoy’, y su mensaje para Abelardo de la Espriella: “La paz no significa pensar igual”

En diálogo con Infobae Colombia, el firmante del Acuerdo de Paz que se firmó en 2016 habló sobre el futuro de la JEP y el cumplimiento de lo pactado en La Habana

Guardar
Google icon
Jorge Suárez - Abelardo de la Espriella - 'Mono Jojoy'
Jorge Suárez habló con Infobae Colombia sobre la importancia de seguir hablando de paz en el país - crédito Visuales IA

El término “hijo de la guerra” podría ser utilizado especialmente para hablar de Jorge Suárez, hijo de Víctor Julio Suárez Rojas, más conocido por el alias del Mono Jojoy, excabecilla de las Farc-EP, dado de baja por las autoridades en 2010.

En diferentes espacios, Suárez ha revelado que fue adoptado por una familia bogotana cuando tenía siete meses; sin embargo, los enemigos de su padre se enteraron de su ubicación y siendo un adolescente, se unió a las Farc-EP para evitar ser asesinado.

Jorge Suárez detalló que la muerte de su padre, en septiembre de 2010, lo marcó profundamente, ya que estuvo presente durante el operativo militar en el que fue abatido el comandante guerrillero. Tras la firma del Acuerdo de Paz en 2016, Suárez se desmovilizó y desde ese momento ha participado activamente en distintos espacios de memoria y reconciliación.

PUBLICIDAD

En diálogo con Infobae Colombia, Jorge Suárez habló de lo que representa la paz para el país y la importancia de que el nuevo gobierno, liderado por Abelardo de la Espriella, no deje de lado seguir apostándole a cumplir con lo pactado en 2016.

Jorge Suárez
El hijo del 'Mono Jojoy' habló con Infobae Colombia sobre la importancia de la JEP - crédito Suministrada a Infobae Colombia

- Siendo testigo de lo que ha pasado desde la firma del Acuerdo, ¿cómo califica la implementación hasta la fecha de lo pactado?

La implementación del Acuerdo de Paz de 2016 ha sido uno de los mayores desafíos que ha enfrentado Colombia como sociedad. No se trataba únicamente de dejar las armas atrás; se trataba de construir oportunidades donde durante décadas existieron el abandono, la violencia y la exclusión. Hay asuntos pendientes y desafíos evidentes, pero también avances que no pueden desconocerse. Miles de personas han seguido apostándole a la legalidad, mientras la sociedad colombiana ha demostrado que es posible tramitar las diferencias políticas por caminos democráticos que conduzcan a la reconciliación y a la reconstrucción del tejido social.

PUBLICIDAD

Para mí, el mayor logro del acuerdo no se limita al silenciamiento de los fusiles. También abrió espacios de participación, permitió que antiguas confrontaciones se trasladaran al debate público y reafirmó que ninguna diferencia política justifica la guerra. Su legado más profundo es la posibilidad de construir un país donde las ideas se defiendan con argumentos y los conflictos se resuelvan mediante el diálogo, las instituciones y el respeto por la vida. La paz sigue siendo una obra en construcción, pero también sigue siendo la decisión más valiente que ha tomado Colombia en décadas.

- ¿Qué opina de la gestión de Gustavo Petro en cuanto a la implementación del acuerdo?

Considero que este Gobierno ha tenido la voluntad política de ubicar nuevamente la implementación del acuerdo en el centro de la agenda nacional. La paz no puede entenderse únicamente como la ausencia de armas. La paz también se construye con educación, oportunidades, inclusión social, desarrollo territorial y dignidad para millones de colombianos. Creo que existe una decisión clara de avanzar en compromisos que el Estado asumió con los territorios y la sociedad colombiana.

Jorge Suárez
Suárez habló sobre lo que espera del Gobierno de Abelardo de la Espriella - crédito Suministrada a Infobae Colombia

- ¿Cómo califica a la JEP y las herramientas para cumplir con el acuerdo?

La JEP es una de las instituciones más importantes que ha construido Colombia para cerrar un ciclo de violencia sin renunciar a la verdad y a la justicia. No existe reconciliación sin verdad, no existe verdad sin justicia y no existe paz duradera sin ambas".

- ¿Qué opina de las propuestas y promesas que hizo el presidente electo sobre este tema?

Espero que la nueva presidencia de Colombia asuma con decisión la implementación integral del Acuerdo de Paz de 2016. Aún hay demasiados compromisos pendientes con los territorios y quienes le apostamos a dejar atrás la guerra. La paz no puede seguir esperando. Es momento de cumplir lo acordado y que cualquier gobierno comprenda que la paz debe ser una política de Estado y no una bandera de un sector político. La verdadera madurez democrática consiste en construir sobre los avances alcanzados, corregir lo que sea necesario y proteger aquello que le sirve al país. La paz requiere continuidad, responsabilidad y una visión de largo plazo".

Jorge Suárez
Suárez le apostó a la paz en 2016 tras la firma del acuerdo de paz - crédito Suministrada a Infobae Colombia

- ¿Qué debe pasar en Colombia para que sigamos hablando de paz?

Debemos comprender que la paz no depende exclusivamente de una mesa de negociación. Escucharnos no significa convencernos. Escucharnos significa reconocernos como ciudadanos con la misma dignidad y el mismo derecho a construir país. Quisiera que ninguna nueva generación de colombianos tuviera que cargar con las consecuencias de la guerra. Por eso vale la pena dar todas las conversaciones difíciles que sean necesarias: dialogar, escucharnos y avanzar.

Un mejor país exige más madurez democrática, más capacidad para encontrarnos y menos intolerancia frente a la diferencia. La paz también se construye aprendiendo a convivir con quienes piensan distinto.

- ¿Cuál es la importancia de la JEP para que lo que usted está hablando se convierta en una realidad?

La importancia de la JEP radica en que permite transformar la verdad en una herramienta de reconciliación. La JEP protege la memoria de las víctimas, fortalece la democracia y ayuda a garantizar que las futuras generaciones no tengan que vivir lo que vivieron millones de colombianos durante décadas de conflicto. Por eso su valor va mucho más allá de lo jurídico: es una apuesta ética por la paz y por la dignidad humana.

Soy de los que creen que Colombia es mucho mejor que sus momentos más difíciles. La paz no significa pensar igual. La paz significa reconocer la humanidad y la dignidad de quien piensa diferente. No aspiro a que todos los colombianos compartan las mismas ideas. Aspiro a que ningún colombiano tenga que sufrir, desplazarse o morir por pensar diferente. Porque al final, la paz no es solamente el silencio de los fusiles. La paz es la capacidad de una sociedad para resolver sus diferencias sin destruirse a sí misma.

Temas Relacionados

Jorge SuárezMono JojoyAcuerdo de pazAbelardo de la EspriellaJEPPazColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Gustavo Petro respaldó declaraciones de Tomás Uribe y llamó a un acuerdo nacional: “Por primera vez estoy de acuerdo”

El presidente colombiano insistió en la importancia de construir consensos para evitar la repetición de episodios de exclusión y violencia en el país

Gustavo Petro respaldó declaraciones de Tomás Uribe y llamó a un acuerdo nacional: “Por primera vez estoy de acuerdo”

Colombia vs. RD Congo, EN VIVO: siga el minuto a minuto del partido del Grupo K del Mundial 2026

La Tricolor, dirigida por Néstor Lorenzo, llega tras una victoria en su debut, mientras que su rival buscará sumar puntos luego de igualar en la primera jornada. El partido se juega en Guadalajara y será arbitrado por el italiano Maurizio Mariani

Colombia vs. RD Congo, EN VIVO: siga el minuto a minuto del partido del Grupo K del Mundial 2026

Alejandra Buitrago reveló por qué dejó la televisión y si fue despedida: también confesó qué pasó con J Balvin y su separación

La modelo explicó cómo la pandemia y la maternidad le dieron un giro total a su carrera. Además, recordó su historia con el cantante de reguetón y dejó clara su postura sobre las relaciones famosas

Alejandra Buitrago reveló por qué dejó la televisión y si fue despedida: también confesó qué pasó con J Balvin y su separación

Así puede usar el vinagre para eliminar las hojas amarillas de sus plantas

La clave consiste en emplear la dosis precisa para restablecer la acidez del suelo sin afectar los nutrientes presentes

Así puede usar el vinagre para eliminar las hojas amarillas de sus plantas

En video quedó captado una fuerte pelea entre un colombiano y un mexicano en supermercado de Los Ángeles, Estados Unidos

La grabación difundida en redes sociales muestra a dos hombres enfrentados dentro de un local, mientras uno porta un arma blanca y el otro se protege con una cadena, ante la mirada de varios clientes

En video quedó captado una fuerte pelea entre un colombiano y un mexicano en supermercado de Los Ángeles, Estados Unidos
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Experto en geopolítica advierte que la presión armada condiciona el voto en Colombia: “El trasfondo de la ofensiva electoral”

Experto en geopolítica advierte que la presión armada condiciona el voto en Colombia: “El trasfondo de la ofensiva electoral”

JEP confirmó primera condena por “falsos positivos”, exmilitar responderá por la muerte de 31 jóvenes y campesinos

Casos de “falsos positivos” podrían ser más de 21.000: JEP contrastará registros de posibles víctimas entre 1990 y 2016

Violencia intrafamiliar y conflicto armado: la “guerra” que afecta a miles de hogares en Colombia

Alias Naín, líder de Los Pachenca, reapareció para amenazar con una ‘limpieza social’ en La Guajira: “Vamos a estar para el pueblo”

ENTRETENIMIENTO

Alejandra Buitrago reveló por qué dejó la televisión y si fue despedida: también confesó qué pasó con J Balvin y su separación

Alejandra Buitrago reveló por qué dejó la televisión y si fue despedida: también confesó qué pasó con J Balvin y su separación

Hijo de Alejandro Estrada podría estar en la próxima temporada de ‘La casa de los famosos’: esto reveló el actor

Piter Albeiro reaccionó a tendencia en redes sociales sobre Abelardo de la Espriella, presidente electo: “Hay gente buscando candidato para el 2030″

Juliana Calderón despierta el misterio sobre el padre de su bebé tras una reciente publicación: esto se sabe

El mensaje de Aida Victoria Merlano al nuevo presidente de los colombianos: “No queremos que el país se vaya al carajo”

Deportes

Colombia vs. RD Congo, EN VIVO: siga el minuto a minuto del partido del Grupo K del Mundial 2026

Colombia vs. RD Congo, EN VIVO: siga el minuto a minuto del partido del Grupo K del Mundial 2026

Sudáfrica vs. Corea del Sur: hora y dónde ver en Colombia el partido del grupo A del Mundial 2026

Esta sería la probable formación de Colombia ante RD Congo: Néstor Lorenzo alistaría cambios

Las tres figuras de RD Congo a las cuales la selección Colombia debe prestar atención en el Mundial 2026

Este es el plan de James Rodríguez para evitar lesiones en el Mundial 2026: “Trabajamos estrategias específicas”