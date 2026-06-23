Jorge Suárez, hijo del ‘Mono Jojoy’, y su mensaje para Abelardo de la Espriella: “La paz no significa pensar igual”

Jorge Suárez habló con Infobae Colombia sobre la importancia de seguir hablando de paz en el país - crédito Visuales IA

El término “hijo de la guerra” podría ser utilizado especialmente para hablar de Jorge Suárez, hijo de Víctor Julio Suárez Rojas, más conocido por el alias del Mono Jojoy, excabecilla de las Farc-EP, dado de baja por las autoridades en 2010.

En diferentes espacios, Suárez ha revelado que fue adoptado por una familia bogotana cuando tenía siete meses; sin embargo, los enemigos de su padre se enteraron de su ubicación y siendo un adolescente, se unió a las Farc-EP para evitar ser asesinado.

Jorge Suárez detalló que la muerte de su padre, en septiembre de 2010, lo marcó profundamente, ya que estuvo presente durante el operativo militar en el que fue abatido el comandante guerrillero. Tras la firma del Acuerdo de Paz en 2016, Suárez se desmovilizó y desde ese momento ha participado activamente en distintos espacios de memoria y reconciliación.

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En diálogo con Infobae Colombia, Jorge Suárez habló de lo que representa la paz para el país y la importancia de que el nuevo gobierno, liderado por Abelardo de la Espriella, no deje de lado seguir apostándole a cumplir con lo pactado en 2016.

El hijo del 'Mono Jojoy' habló con Infobae Colombia sobre la importancia de la JEP - crédito Suministrada a Infobae Colombia

- Siendo testigo de lo que ha pasado desde la firma del Acuerdo, ¿cómo califica la implementación hasta la fecha de lo pactado?

La implementación del Acuerdo de Paz de 2016 ha sido uno de los mayores desafíos que ha enfrentado Colombia como sociedad. No se trataba únicamente de dejar las armas atrás; se trataba de construir oportunidades donde durante décadas existieron el abandono, la violencia y la exclusión. Hay asuntos pendientes y desafíos evidentes, pero también avances que no pueden desconocerse. Miles de personas han seguido apostándole a la legalidad, mientras la sociedad colombiana ha demostrado que es posible tramitar las diferencias políticas por caminos democráticos que conduzcan a la reconciliación y a la reconstrucción del tejido social.

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Para mí, el mayor logro del acuerdo no se limita al silenciamiento de los fusiles. También abrió espacios de participación, permitió que antiguas confrontaciones se trasladaran al debate público y reafirmó que ninguna diferencia política justifica la guerra. Su legado más profundo es la posibilidad de construir un país donde las ideas se defiendan con argumentos y los conflictos se resuelvan mediante el diálogo, las instituciones y el respeto por la vida. La paz sigue siendo una obra en construcción, pero también sigue siendo la decisión más valiente que ha tomado Colombia en décadas.

- ¿Qué opina de la gestión de Gustavo Petro en cuanto a la implementación del acuerdo?

Considero que este Gobierno ha tenido la voluntad política de ubicar nuevamente la implementación del acuerdo en el centro de la agenda nacional. La paz no puede entenderse únicamente como la ausencia de armas. La paz también se construye con educación, oportunidades, inclusión social, desarrollo territorial y dignidad para millones de colombianos. Creo que existe una decisión clara de avanzar en compromisos que el Estado asumió con los territorios y la sociedad colombiana.

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Suárez habló sobre lo que espera del Gobierno de Abelardo de la Espriella - crédito Suministrada a Infobae Colombia

- ¿Cómo califica a la JEP y las herramientas para cumplir con el acuerdo?

La JEP es una de las instituciones más importantes que ha construido Colombia para cerrar un ciclo de violencia sin renunciar a la verdad y a la justicia. No existe reconciliación sin verdad, no existe verdad sin justicia y no existe paz duradera sin ambas".

- ¿Qué opina de las propuestas y promesas que hizo el presidente electo sobre este tema?

Espero que la nueva presidencia de Colombia asuma con decisión la implementación integral del Acuerdo de Paz de 2016. Aún hay demasiados compromisos pendientes con los territorios y quienes le apostamos a dejar atrás la guerra. La paz no puede seguir esperando. Es momento de cumplir lo acordado y que cualquier gobierno comprenda que la paz debe ser una política de Estado y no una bandera de un sector político. La verdadera madurez democrática consiste en construir sobre los avances alcanzados, corregir lo que sea necesario y proteger aquello que le sirve al país. La paz requiere continuidad, responsabilidad y una visión de largo plazo".

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Suárez le apostó a la paz en 2016 tras la firma del acuerdo de paz - crédito Suministrada a Infobae Colombia

- ¿Qué debe pasar en Colombia para que sigamos hablando de paz?

Debemos comprender que la paz no depende exclusivamente de una mesa de negociación. Escucharnos no significa convencernos. Escucharnos significa reconocernos como ciudadanos con la misma dignidad y el mismo derecho a construir país. Quisiera que ninguna nueva generación de colombianos tuviera que cargar con las consecuencias de la guerra. Por eso vale la pena dar todas las conversaciones difíciles que sean necesarias: dialogar, escucharnos y avanzar.

Un mejor país exige más madurez democrática, más capacidad para encontrarnos y menos intolerancia frente a la diferencia. La paz también se construye aprendiendo a convivir con quienes piensan distinto.

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- ¿Cuál es la importancia de la JEP para que lo que usted está hablando se convierta en una realidad?

La importancia de la JEP radica en que permite transformar la verdad en una herramienta de reconciliación. La JEP protege la memoria de las víctimas, fortalece la democracia y ayuda a garantizar que las futuras generaciones no tengan que vivir lo que vivieron millones de colombianos durante décadas de conflicto. Por eso su valor va mucho más allá de lo jurídico: es una apuesta ética por la paz y por la dignidad humana.

Soy de los que creen que Colombia es mucho mejor que sus momentos más difíciles. La paz no significa pensar igual. La paz significa reconocer la humanidad y la dignidad de quien piensa diferente. No aspiro a que todos los colombianos compartan las mismas ideas. Aspiro a que ningún colombiano tenga que sufrir, desplazarse o morir por pensar diferente. Porque al final, la paz no es solamente el silencio de los fusiles. La paz es la capacidad de una sociedad para resolver sus diferencias sin destruirse a sí misma.

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