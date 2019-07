Aunque no lo quiso confesar ante los periodistas, el canciller Jorge Faurie fue la estrella de la reunión de Gabinete hoy. Llegó directo desde el aeropuerto internacional de Ezeiza a Casa Rosada y, cuando ingresó al Salón Eva Perón que está en el primer piso, fue aplaudido por sus colegas y hasta por el propio Presidente que lo abrazó. "No hubo champagne porque eran las 11 de la mañana y seguro plata no hay, pero sí hubo chanzas por la emoción que le transmitió al Presidente", fue el comentario de uno de los presentes.