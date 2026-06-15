Colombia

Reportan 13 muertes, 174 lesionados y 686 centros estéticos sin habilitación en Bogotá en dos años

Pese a las 113 investigaciones administrativas que permanecen abiertas, las autoridades solo han impuesto tres sanciones en firme, una situación que Rocío Dussán calificó como una muestra de las debilidades en los mecanismos de vigilancia y control

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Paciente preocupada en cama recibe tratamiento facial de operadora con mascarilla y guantes. Lámpara brillante ilumina la escena. Equipo médico a un lado.
Autoridades sanitarias identificaron cientos de establecimientos que operaban sin la habilitación requerida para realizar procedimientos estéticos. - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

La concejal de Bogotá Rocío Dussán Pérez denunció presuntas fallas en los mecanismos de vigilancia y control sobre los establecimientos que ofrecen procedimientos estéticos en la capital, luego de conocer la respuesta de la Secretaría Distrital de Salud a un derecho de petición presentado por su despacho.

Según la información revelada por la cabildante, entre 2024 y 2026 se registraron 13 personas fallecidas y 174 lesionadas por complicaciones asociadas a procedimientos estéticos irregulares en Bogotá, una situación que, a su juicio, evidencia debilidades en la supervisión de una actividad que continúa creciendo en la ciudad.

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La concejal advirtió además que las cifras podrían ser mayores. De acuerdo con lo informado por la Secretaría Distrital de Salud, no todos los casos relacionados con complicaciones derivadas de procedimientos estéticos llegan a los servicios de urgencias o son reportados oficialmente, por lo que el número real de afectados podría superar los registros conocidos hasta ahora.

Casi 700 establecimientos operaban sin habilitación sanitaria

Los datos entregados por la entidad distrital también indican que, durante el mismo periodo, fueron identificados 686 establecimientos que operaban sin habilitación sanitaria, además de recibirse 494 quejas relacionadas con procedimientos estéticos irregulares.

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Entre 2024 y 2026 fueron recibidas 494 quejas relacionadas con presuntas irregularidades en procedimientos estéticos. - crédito @RocioDussanPer/X
Entre 2024 y 2026 fueron recibidas 494 quejas relacionadas con presuntas irregularidades en procedimientos estéticos. - crédito @RocioDussanPer/X

Las cifras encendieron las alarmas entre las autoridades políticas de la ciudad, especialmente porque la demanda de tratamientos estéticos continúa aumentando y, según la denuncia, parte de esta oferta estaría funcionando al margen de los requisitos legales exigidos por las autoridades sanitarias.

Para Dussán, el hallazgo de cientos de establecimientos sin autorización refleja la necesidad de fortalecer los controles y mejorar la capacidad de inspección sobre este sector.

Solo tres sanciones pese a más de 100 investigaciones abiertas

Uno de los aspectos que más cuestionó la concejal tiene que ver con la diferencia entre el número de denuncias e investigaciones y las sanciones efectivamente impuestas.

De acuerdo con la información entregada por la Secretaría Distrital de Salud, actualmente permanecen abiertas 113 investigaciones administrativas relacionadas con procedimientos estéticos irregulares. Sin embargo, entre 2024 y 2026 solo se han impuesto tres sanciones en firme contra centros estéticos.

Para la cabildante, esta situación refleja dificultades institucionales para responder con rapidez a las irregularidades detectadas.

Lo que revela este documento es inaceptable. Bogotá no puede seguir enterrando mujeres en nombre de la vanidad institucional. Aquí no falló una sola entidad; falló todo el sistema”, afirmó Dussán al referirse a los resultados obtenidos mediante el derecho de petición según Blu Radio.

La concejal aseguró que mientras las autoridades avanzan en procesos administrativos, continúan operando establecimientos que podrían representar riesgos para la salud de los usuarios.

La ciudad cuenta con 31 funcionarios para vigilar establecimientos de alto riesgo

Otro de los puntos señalados en la denuncia está relacionado con la capacidad operativa de la Secretaría Distrital de Salud para realizar labores de inspección.

Según la información entregada por la entidad, Bogotá cuenta con apenas 31 funcionarios encargados de vigilar establecimientos que utilizan aparatología estética, considerados de alto riesgo sanitario debido a las posibles complicaciones asociadas a este tipo de procedimientos.

La Secretaría Distrital de Salud cuenta con 31 funcionarios para inspeccionar establecimientos que utilizan aparatología estética considerada de alto riesgo sanitario. - crédito @RocioDussanPer/X
La Secretaría Distrital de Salud cuenta con 31 funcionarios para inspeccionar establecimientos que utilizan aparatología estética considerada de alto riesgo sanitario. - crédito @RocioDussanPer/X

Para la concejal, esta cifra resulta insuficiente frente a una ciudad que supera los ocho millones de habitantes y que cuenta con una amplia oferta de servicios estéticos distribuidos en diferentes localidades.

Además, sostuvo que algunas prácticas ilegales continúan desarrollándose en establecimientos registrados para actividades distintas, como peluquerías o centros de belleza convencionales, lo que dificulta la identificación temprana de posibles irregularidades por parte de las autoridades.

Embolias, hemorragias y hospitalizaciones entre las complicaciones reportadas

El informe conocido por la concejal también detalla el impacto que estos procedimientos pueden tener sobre la salud de los pacientes.

Según los datos reportados al sistema de salud pública entre 2024 y 2026, se registraron 82 casos de embolias, 77 hemorragias y 294 hospitalizaciones relacionadas con complicaciones derivadas de procedimientos estéticos.

Asimismo, fueron reportados casos de infecciones severas, necrosis, sepsis, perforaciones y pacientes que requirieron atención en unidades de cuidados intensivos, lo que evidencia la gravedad de algunas de las consecuencias asociadas a intervenciones realizadas sin las condiciones médicas o sanitarias adecuadas.

La denuncia también menciona el caso de Yulixa Toloza, citado como ejemplo de las dificultades para detectar establecimientos que operan por fuera de la normatividad vigente. Según la información divulgada, el lugar donde fue atendida aparecía registrado como peluquería y no había sido objeto de denuncias o inspecciones previas.

La concejal Rocío Dussán cuestionó la capacidad de vigilancia y control tras conocer las cifras entregadas por la Secretaría Distrital de Salud. - crédito @RocioDussanPer/X
La concejal Rocío Dussán cuestionó la capacidad de vigilancia y control tras conocer las cifras entregadas por la Secretaría Distrital de Salud. - crédito @RocioDussanPer/X

Piden un plan de choque para reforzar los controles

Ante este panorama, la concejal solicitó a la Secretaría Distrital de Salud la implementación de un plan de choque para fortalecer la inspección, vigilancia y control de los centros estéticos en Bogotá.

Entre las medidas planteadas se encuentra el aumento del personal encargado de las labores de supervisión, la realización de operativos permanentes en coordinación con las alcaldías locales y la Policía, así como la creación de herramientas que permitan a los ciudadanos verificar de manera sencilla si un establecimiento cuenta con la habilitación sanitaria exigida para prestar este tipo de servicios.

Dussán insistió en que las acciones preventivas deben fortalecerse para evitar nuevas víctimas y garantizar que quienes decidan someterse a procedimientos estéticos puedan hacerlo en lugares que cumplan con los requisitos legales, técnicos y sanitarios establecidos por las autoridades.

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