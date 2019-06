"Cuando se lo cita a Gemignni se lo convoca por tres puntos: si había una razón fundamentada para detener a Expucci, que claramente no la había. Hacer un inventario que excedía claramente sus funciones y no podía ser obligada a hacerlo. No había motivo alguno que justificara su detención. Los jueces tenemos que tener claro que nuestro poder no está para cometer abusos. Incluso, la Cámara Federal – cuando sobreseyó a los policías que ejecutaron la detención- estableció que la orden había sido irregular", señaló.