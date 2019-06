En este contexto, el candidato a vicepresidente Cambiemos prevé avanzar con acuerdos no escritos para sumar peronistas de estos distritos a la fórmula presidencial. Un destacado gobernador de la Patagonia expresó a Infobae que "no será tan sencillo convencer a los peronistas locales de apoyar a Macri en la presidencia porque estos dirigentes no quieren pelearse con el kirchnerismo al que ven con posibilidad de volver al poder".