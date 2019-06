Ni Perotti ni el socialismo son dueños de los votos. No puede garantizar que el 77% que sacaron él y Antonio Bonfatti opten por Macri o por la fórmula Alberto Fernández-Cristina Fernández. No está probado que esos votos sean antimacristas ni antikirchneristas. En principio, la suma del Frente Juntos y el Frente Progresista parecería una ecuación opositora a la Casa Rosada si se toma por cierto que el gran derrotado fue José Corral, ex presidente de la UCR e intendente de Santa Fe que cayó incluso en su ciudad. No le alcanzó ni con el apoyo de los últimos días de Miguel Del Sel de Cambiemos ni con la reiterada presencia de Elisa Carrió.