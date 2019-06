-Porque son obras caras que no se ven. Porque tal vez no vive mucha gente en el campo. Porque a veces llevan más de una gestión. Y porque el resultado positivo de la obra es que no hay noticia. Son obras de prevención. La gente lo demanda porque se dan cuenta que no podemos estar todos los años en emergencia agropecuaria. Hay que salir de esa situación con planificación, con ordenamiento territorial, con obras y con una mejor organización.