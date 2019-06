-Esa es una impresión que en Brasil no tenemos. No hay esa impresión tan desastrosa como quizás lo hay aqui aunque no podemos dudar que existan movimientos terroristas. Es que nosotros nunca sufrimos un atentado terrorista. No podemos calificar una posición extrema pero claro que hay una búsqueda permanante de este tipo de información ya que se trata recursos que patrocinan las fronteras. Podemos decir que las organizaciones criminales de Brasil financian y estan relación con grupos terroristas. Hay una mezcla de intereses politicos, ideológicos y económicos que presentan una situación difícil de enfrentar. Sería terrible que este tipo de agrupaciones se extiendan en América latina. Estamos muy preocupados con la expansión que hubo en los últimos años de organizaciones criminales en Brasil. Tienen una estructura rígida y pueden tener capacidad de logistica preparada y nosotros estamos orando para tener una posición más fuerte. Debemos cambiar nuestro sistema penitenciario para que no haya un soporte a los bandidos desde las cárceles.