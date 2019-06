En los últimos días también fueron trasladados a la cárcel de Ezeiza tres ex directivos de la empresa TBA condenados por la tragedia de Once. Ese movimiento generó una ola de rumores sobre el destino de varios ex funcionarios presos. Fuentes oficiales descartaron que esté previsto un traslado masivo de los condenados por casos de corrupción ni un reordenamiento interno.