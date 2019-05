Luego de la decisión de la Cámara, la jueza María Eugenia Capuchetti ordenó la libertad de García Guardia previo pago de una caución de 100.000 pesos. El que se hacía pasar por agente -y a quien no se le comprobó que hubiera hecho actividades de inteligencia ilegal- no podrá salir del país y tendrá que presentarse periódicamente en el juzgado para demostrar que está a disposición de la justicia. Hasta que no consigan el dinero para la fianza, García Guardia seguirá detenido.