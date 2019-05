Todos los acusados tienen que estar presentes en la audiencia pero la ex mandataria tiene la posibilidad de no asistir. El Tribunal Oral Federal 2 la autorizó a no concurrir "siempre y cuando acredite debidamente la superposición de las funciones de la labor parlamentaria con la celebración de cada una de las audiencias de debate". Esa fue la resolución que el viernes pasado tomaron los jueces Jorge Gorini, Andrés Basso y Rodrigo Giménez Uriburu ante un pedido de la defensa de la ex mandataria. Y le solicitaron al abogado Alberto Beraldi que presente la justificación de la audiencia. Si lo justifica, la ex presidenta fue eximida a estar en las audiencias de la lectura de la acusación. No obstante, en las últimas horas trascendió que la ex mandataria sí estará presente en la audiencia de hoy.