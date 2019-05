La iniciativa apuntaría fundamentalmente a enviarle un mensaje a aquellos que interna y externamente reclaman la apertura de Cambiemos. Entre ellos, claro, la Unión Cívica Radical que tendrá su convención nacional el próximo lunes. Allí, y según el borrador del documento que circuló hasta ahora, volverían a la carga con la necesidad de que la coalición de gobierno tenga sus PASO. En principio, lo dirían con estas palabras en el punto siete del documento: "Las actas constitutivas y reglamentos electorales de las alianzas nacionales y distritales deberán establecer las mismas condiciones respecto a los requisitos de los precandidatos/as, órganos, integración de las listas, etc., que las acordadas en el año 2015 para la constitución de Cambiemos". Si en 2015 hubo PASO entre Macri, Elisa Carrió y Ernesto Sanz, los radicales no entienden por qué no debería haberlas ahora.