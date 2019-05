Tres. Hacia adentro del Peronismo, la fórmula parece un llamamiento a abrir la tranquera del partido para proponer "todos adentro". "Si yo soy el obstáculo para que el peronismo federal y los no K vengan, acá me tienen afuera del protagonismo absoluto", parece querer decir la dos veces presidente. Aquí, se intuye, el mensaje va dirigido especialmente a Sergio Massa (¿lo sabía? ¿es verdad que le gustó la idea?) y a Juan Schiaretti. El primero, tiene votos, y los más exagerados suponen que si Massa y Cristina se suman al mismo espacio y adicionan sus votos superan el piso de balotaje del 45 por ciento. Massa viene diciendo que "con ella no habla". Con Alberto Fernández lo hace y mucho. La ancha avenida del medio ahora podría torcer hacia el PJ unido. Al menos, hay un ripio (no llega a pavimento) nuevo para pensarlo.