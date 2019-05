Además el líder de Alternativa Federal se refirió a la foto de Cristina Kirchner con dirigentes del PJ: "No cambiará la realidad de los argentinos", dijo y agregó que "la discusión de nombres si no hay una construcción de coalición de gobierno seria no lleva a ningún lado". En cambio, evaluó que "hay que discutir lo que vamos a hacer el 11 de diciembre entre todos ya que si la pelea es por cosas centrales para la Argentina vale la pena".