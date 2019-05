Se cruzaron en un pasillo. Elisa Carrió lo vio venir y le apuntó: "Sabía que eras pícaro, pero no tan hijo de puta". El jefe del bloque PRO, Nicolás Massot, se acercó sorprendido: "¿Cómo me dijiste?". Carrió insistió: "Hijo de puta". El diputado cordobés le respondió: "A mí no me faltes el respeto". Y agregó: "Sos una irresponsable, estás destruyendo todo, sos la responsable del desastre de Córdoba".