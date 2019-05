– Eso es efectivamente así. Viene de la Constitución americana, lo que no es tan habitual es que exista también algún tipo de acción al menos como es el tipo de acción de amparo en la Ciudad de Buenos Aires, en la cual hay una legitimación tan amplia que es casi una acción popular. Esto es que cualquier habitante pueda plantear la acción judicial, entonces cuando la acción es popular, hay una restricción en cuanto a la competencia o se atribuye específicamente a un tribunal superior. El hecho de que todos y cada uno de los jueces puedan ejercer el control de constitucionalidad y por otra parte la legitimación sea tan amplia, las dos cosas juntas, efectivamente le da mucho poder a los jueces y por eso lo debemos ejercer con responsabilidad. Es por eso que tenemos que ver cuando nos llega un expediente, si quién lo plantea está legitimado, si hay casos, si la decisión que se ataca es de manera clara, patente, inconstitucional, ilegitima y en muchos otros casos esto no implica que uno se quiera hacer el distraído o que no quiera tener los problemas. Uno no puede suplir la decisión de quién fue elegido por el voto del pueblo porque a mí se me ocurre que tal o cual solución es mejor que otra. Creo que ese no es mi rol y la suma de poder público es malo en cualquier Poder del Estado, digamos, un juez que no tiene límites puede causar mucho daño, porque efectivamente uno está acostumbrado y la historia que tenemos en Argentina habitualmente nos ha inferido mucho más daño que otros poderes del Estado, ni hablar en épocas no democráticas, por cierto.