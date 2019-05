Los más reacios a habilitar la ronda de diálogo de Macri son los gobernadores peronistas Gildo Insfrán (Formosa) y Juan Manzur (Tucumán). Se prevé en el Gobierno también que la respuesta de la ex presidenta Cristina Kirchner será negativa y no esperan demasiado de su aporte. No obstante, la intención original de Macri era no dejar a nadie afuera y creen que eso lo han logrado.