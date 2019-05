Por la acusación falsa, Telleldín fue condenado a tres años y seis meses de prisión a fines de febrero en el juicio por el encubrimiento de la investigación del atentado. También fueron condenado el ex juez de la causa, Juan José Galeano, los fiscales Eamon Mullen y José Barbaccia y el ex titular de la SIDE Hugo Anzorreguy, entre otros. Además fue absuelto el ex presidente Carlos Menem.