Y aceptó que "todos los que gobernamos lo hacemos a partir de criticar la herencia recibida, es así, no hay por qué asombrarse de que así sea", pero lo que hay que hacer es "no buscar culpables, sino ponerse de acuerdo en un diagnóstico", recordando que el Pacto que él firmó por el PSOE en 1977 fue "un pacto de rentas, para combatir la inflación y reducir precios". Básicamente, implicó que los trabajadores aceptaran no aumentar sus salarios de acuerdo a la inflación pasada y de los empresarios para no aumentar los precios.