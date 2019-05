El ex ministro de Economía podría ser víctima de un proceso de polarización que está arrimando viejos desencantados del kirchnerismo a Cristina. Moyano, padre e hijos, Alberto Fernández, Felipe Solá y Victoria Donda, son alguno de ellos. ¿Se incorporará Sergio Massa a este listado? Los escuderos de La Cámpora dicen que "está cada vez más cerca" pero el líder del Frente Renovador no parece conceder más que un tácito pacto de no agresión.