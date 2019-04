No obstante, hubo relativa comprensión por la suspensión de los viajes por Bruselas y París teniendo en cuenta el contexto político y económico que transita la Argentina. Allegados al canciller Faurie dijeron que "el Presidente vio que no es el momento oportuno para viajar sino que prefiere quedarse a seguir de cerca las medidas económicas anunciadas". También allegados a Faurie mencionaron a Infobae que "este tipo de situaciones pasan habitualmente por lo que no hay que magnificar los hechos", en relación a una lectura negativa de la cancelación de los viajes.