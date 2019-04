En la resolución firmada por Bonadio, el juez advirtió que "ninguno de los imputados colaboradores, como así tampoco los nuevos elementos probatorios obtenidos, originaron datos que generen la necesidad de profundizar la investigación en torno a Llorens". También resaltó que el ex funcionario "no registra antecedentes condenatorios y posee constatado su domicilio particular".