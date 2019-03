Eso habría que recordarle a Durañona, que pide militantes en la Corte. Si el PRO tuviera mayorías, ¿aceptaría la lógica de Laurita en la Corte? No es abogada, podría responderse como chicana. Sería un detalle. Tampoco lo era para asumir el cargo como pedía la ley que la antecedía. ¿O solo hay que poner militantes que militen lo que a Durañona se le antoja? Un intendente, cúspide institucional de una ciudad, sostiene que es una nimiedad eso de un juez de andarse jubilando cuando lo marca la Constitución. Porque, claro, estimado intendente, si a Zaffaroni se refiere, el ministro le hizo caso a la Carta Magna que prescribe que a los 75 debe irse a su casa (de paso: cobrar más de 300 mil pesos de jubilación que no puede gastar, como explicó el mismo Raúl Eugenio) y no buscar el taparrabos jurídico de un amparo en manos de un juez conocido que el gobierno se olvida de apelar. ¿La militancia está por encima de la Constitución? Si usted dice que la Constitución es un detalle, ¿con qué cara me va a cobrar una multa en su municipio si estaciono en doble fila?