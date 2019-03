Por el encubrimiento de la investigación, Telleldín fue condenado ayer a tres años y seis meses de prisión por el delito de peculado y a devolver los 400 mil dólares. También fueron condenados a seis años de prisión el ex juez Juan José Galeano, a cuatro años y seis meses el ex titular de la SIDE Hugo Anzorreguy, a dos años los ex fiscales Eamon Mullen y José Barbaccia, entre otros acusados. En tanto, fueron absueltos el ex presidente Carlos Menem y el ex comisario de la Policía Federal Jorge "Fino" Palacios y otros tres imputados.