Desde el PJ aseguran que no están en desacuerdo con la eliminación del telegrama y la transmisión digital. Sí que la fiscalización y el recuento de votos no se haga en la misma mesa de votación, si no que se trasladen las urnas a otra aula. "Deambulan con las urnas abiertas por el colegio", planteó el apoderado del PJ. Tienen dudas, además, por las medidas de los escáners y de las actas de escrutinio, donde se vuelcan los resultados de las mesas. "Estamos de acuerdo con qué se elimine el telegrama, no tendríamos mayor problema. Mientras se mantenga el escrutinio hecho por la Justicia Electoral y este sistema de control cruzado la elección está garantizado. Puede haber algún fraude informativo por la transmisión de datos pero en definitiva la Justicia pone las cosas en su lugar", aclaró Landau.