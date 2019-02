Isidro Bounine, el ex secretario de la ex presidente Cristina Kirchner, seguirá preso por la causa de los cuadernos. Así lo resolvió la Cámara Federal, que rechazó el pedido de excarcelación del ex asesor, procesado en el capítulo del dinero de lavado de dinero de Daniel Muñoz, indicaron a Infobae fuentes judiciales.