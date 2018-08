Ferreyra contó que en el 2007 pidió una audiencia con el entonces presidente Néstor Kirchner y que no le fue concedida. Se definió como un admirador de la gestión del ex mandatario y las políticas que había llevado adelante el kirchnerismo en los primeros años de gobierno. "Recién ocho meses después, cuando ya no era presidente y tenía tiempo, me llamó", contó el empresario.