En efecto, Su Majestad estuvo en Buenos Aires y el triángulo de las ciudades bonaerenses Necochea, Tres Arroyos y Tandil en 1966. Y recuerda cuánto extrañó a quien todavía no era su esposo, pero sí novio. "Cuando viajé a la Argentina todavía no estaba casada con él, y me doy cuenta ahora que lo extrañé en ese momento. Estuvimos juntos apenas 58 años. Es hermoso haber pasado ese tiempo". En cambio, viajará a la Argentina con su hijo, el príncipe heredero Federico, conde de Monpezat.