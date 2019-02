¿Se podría hacer institucionalmente? Sí. El especialista Paul Lagunes hizo un experimento en 200 gobiernos locales de Perú. Le envió cartas a la mitad de ellos diciendo que determinadas obras públicas a su cargo eran controladas por una organización de la sociedad civil con el apoyo de la principal agencia anticorrupción del país —lo que no era cierto—‌. La tasa de ejecución de las obras fue la misma en los dos grupos, pero la del que recibió la carta fue un 51,39% más barata. ¿Conclusión? La mera creencia de que los ciudadanos controlan tiene efectos positivos. ¡Imagínense si controláramos de verdad! Estos mecanismos no existen en la Argentina; aunque, en 2003, Kirchner estableció un procedimiento participativo para la elaboración de normas administrativas —en el mismo decreto que reguló la participación para designar jueces de la Corte—, no es obligatorio y no se usa casi nunca.