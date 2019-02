En noviembre de 2012, apenas un año después que el juez Claudio Bonadio lo sobreseyó por supuesto enriquecimiento ilícito, Isidro Bounine se lanzó a los negocios inmobiliarios, el mismo rubro que ahora lo llevó a la cárcel. En la causa de los cuadernos, se lo acusa de integrar la estructura ideada para vender las propiedades de Daniel Muñoz, ex secretario privado de Néstor Kirchner. La declaración de Juan Manuel Campillo, lo ubicó en el centro de la maniobra: ex ministro de Economía de Santa Cruz dijo que Bounine lo convocó para que colabore en la venta de los bienes. Pero no fue el único arrepentido que complicó su situación: Elizabeth Ortiz Municoy, en libertad desde el 26 de octubre, también declaró en su contra. "Bounine tuvo un rol importante en la maniobra, aunque no determinante", resumió ante Infobae una fuente de la investigación.