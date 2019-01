La relación con CFK. "Cuando fui despedido por la Dra. Fernández, yo no tenía buena relación con ella. Sí con Néstor Kirchner. Tomé como rutina cambiar los números de teléfonos para evitar que me localicen. Me despidieron porque yo no le servía, yo no era obsecuente. Yo sugería disolver la ONCCA. Yo no tenía un perfil político sino más bien técnico. Pensé que mantener un organismo lleno de gente no tenía sentido y superado el ciclo malo para el sector agropecuario era lo mejor para la gente disolverlo. La Dra. Fernández no estuvo de acuerdo con esto. Con ella no podía razonarse, con Néstor sí. Por eso yo no le servía, porque no era obsecuente, con ella había que decirle sí a todo, yo no fui educado para eso. Me despide finamente en febrero de 2011″.