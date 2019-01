-No, por ahora no. Hemos incorporado también esas armas que pintan. Pero por ahora no pensamos en más armas no letales. Es que las armas no letales en general son pensadas para manifestaciones y estas que nosotros estamos incorporando no son para usar en las manifestaciones. Son armas para lugares de alta densidad de gente y que no generen un daño colateral en la defensa. La lógica impone que un miembro de una fuerza de seguridad tenga un arma convencional y un arma no letal para poder actuar. Nosotros aún no vamos a dar ese paso porque tenemos miedo de que haya opinión posterior a eso de por qué se usó un arma y no la otra. Y como creemos que esto no es materia opinable… Pero acá sucede, y no vamos aún a implementar las dos armas al mismo tiempo. Un juez por ejemplo dice qué debería haber hecho un policía en un enfrentamiento y qué no. El juez no puede decir lo que tendría que haber hecho un policía sino que debe evaluar lo que hizo. Esto es como los argentinos ante un partido de fútbol. Se piensan directores técnicos y dicen hay que ir para allá o deberían ir para acá… No es así. En consecuencia lo que queremos es que en algún momento es que se usen las dos armas: la no letal y la convencional y que use la que corresponda de acuerdo con una determinada circunstancia en la que se encuentra. Pero son procesos que se deben ir haciendo de a poco.