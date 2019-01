En el entorno de la vicepresidenta explican que aún no habló con Macri del tema. "Gabriela no mete presión. Si Mauricio así lo quiere, así será. Y si no, se verá", dicen a su lado. "Me encanta lo que hago ahora, pero no me interesa volver a ser legisladora", le dijo Michetti a este medio, en Cariló. Despeja así la posibilidad de integrar una lista al Parlamento. Ante ese escenario, si no repite la fórmula, la dirigente de Laprida podría tener una salida diplomática fuera del país.