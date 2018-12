En la indagatoria que prestó apenas quedó detenida, Pochetti aseguró que no sabía nada de los negocios de su marido. "Desconozco porque me veo involucrada en esta situación cuando yo solamente soy la viuda de quien fuera en vida el secretario del ex presidente de la Nación Daniel Muñoz", dijo en el escrito al que accedió Infobae. En esa declaración, Pochetti incluso había destacado ante Bonadio la ayuda que había recibido de su abogado defensor.