México vs Chile: quién ha ganado más veces y cómo llegan ambos equipos al enfrentamiento

La Selección Mexicana suma 16 triunfos, 12 derrotas y cinco empates en 33 enfrentamientos, aunque el conjunto sudamericano conserva una ventaja goleadora de 41 anotaciones contra 36 a su favor. (Especial)

Guardar

México y Chile vuelven a cruzarse con una rivalidad que ha dejado partidos de todos los tonos y contrastes: noches de revancha para el Tri, memorables festejos chilenos y marcadores que permanecen en la memoria de ambas aficiones.

El amistoso de este martes 6 de octubre en el Memorial Coliseum de Los Ángeles encontrará a ambos equipos en busca de soluciones.

PUBLICIDAD

La goleada 3-0 sufrida ante Estados Unidos dejó al equipo mexicano sin margen de error para el cierre de la la Fecha FIFA. (Foto: Allan Henry-Imagn Images)

Rafael Márquez intenta conseguir su primera victoria al frente de la Selección Mexicana, mientras Nicolás Córdova necesita que La Roja cambie el rumbo después de una gira complicada por Norteamérica.

El Tri llega con ventaja en una rivalidad que comenzó hace casi un siglo

La historia entre ambas selecciones comenzó el 5 de junio de 1928, en los Juegos Olímpicos de Ámsterdam. Chile ganó 3-1 aquel primer partido, con tres anotaciones de Guillermo Subiabre, y tomó la primera ventaja en una serie que después se inclinó hacia México.

El historial general contempla 33 partidos antes del nuevo amistoso.

México ganó 16 , Chile se impuso en 12 y se registraron cinco empates.

La primera victoria mexicana llegó en marzo de 1956 , cuando el equipo venció 2-1 a Chile durante el Campeonato Panamericano disputado en México.

La Roja mantiene la ventaja en goles dentro de ese recuento, con 41 anotaciones frente a 36 de México. La diferencia contrasta con el saldo favorable del Tri en resultados.

Los últimos antecedentes reflejan una rivalidad más pareja. En los cinco duelos previos, cada selección ganó dos veces y hubo un empate. México se impuso 1-0 y 3-1; Chile respondió con el 1-0 de 2018 y la goleada de 2016.

La primera victoria de México frente a Chile ocurrió en marzo de 195durante el Campeonato Panamericano disputado en territorio mexicano. (Crédito especial: X/ @UniformesSelec1)

El último capítulo se disputó en diciembre de 2021, en Austin. México y Chile empataron 2-2, con goles de Santiago Giménez y Jordan Silva para el Tri, además de Iván Morales y Pablo Parra para La Roja.

PUBLICIDAD

La Roja se llevó la victoria más dolorosa de la rivalidad con el 7-0 de 2016

El 18 de junio de 2016 es una fecha difícil de olvidar para todos los mexicanos, ya que dejó el episodio más duro en esta serie. Chile goleó 7-0 al equipo dirigido por Juan Carlos Osorio en los cuartos de final de la Copa América Centenario, disputados en Santa Clara, California.

Eduardo Vargas marcó cuatro goles y encabezó una actuación que dejó al Tri sin ningún tipo de reacción.

Edson Puch consiguió un doblete, mientras que Alexis Sánchez anotó el séptimo tanto de la noche.

El partido se jugó en el Levi’s Stadium , después de que México superara la fase de grupos sin derrotas.

El resultado eliminó al Tri del torneo y se convirtió en la goleada más amplia de Chile.

Chile derrotó 7-0 a México el 18 de junio de 2016 en los cuartos de final de la Copa América Centenario con goles de Edu Vargas, Alexis Sánchez y Edson Puch. (AFP PHOTO / OMAR TORRES)

México consiguió una revancha parcial tres años después. En marzo de 2019, el equipo dirigido por Gerardo “Tata” Martino venció 3-1 a Chile en San Diego, con anotaciones de Raúl Jiménez, Héctor Moreno e Hirving Lozano.

Así, el 7-0 permanece como un antecedente inevitable antes de cada nuevo cruce, aunque no modifica el balance global, que sigue favoreciendo al Tri.

PUBLICIDAD

Cómo llegan México y Chile al cierre de la Fecha FIFA

El Tri llega al encuentro con pendientes tras los resultados obtenidos en el comienzo del ciclo de Rafael Márquez. México empató contra Colombia y Perú, pero la derrota ante Estados Unidos elevó la presión antes del duelo frente a Chile.

México igualó 1-1 ante Colombia: Gilberto Mora anotó el empate, pero abandonó la concentración antes del juego contra Chile por molestias físicas.

El Tri volvió a empatar 1-1 con Perú: Víctor Guzmán marcó de cabeza y rescató el resultado.

La derrota 3-0 frente a Estados Unidos dejó a México sin triunfos en tres juegos y exhibió ”errores groseros” que el Káiser buscará corregir.

Hirving Lozano y Luis Romo quedaron fuera por lesión, mientras que Mateo Chávez tampoco estará disponible después de su expulsión ante los estadounidenses.

Roberto Alvarado , Johan Vásquez y Armando “Hormiga” González aparecerán como opciones mexicanas para responder en Los Ángeles.

Chile llegará tras perder 1-0 frente a Canadá y 4-2 contra Estados Unidos.

La Roja recibió cinco goles en dos juegos y sufrió las bajas de Benjamín Kuscevic , por lesión, y Marcelino Núñez , quien dejó la convocatoria por motivos personales.

Del lado chileno, Darío Osorio, Lucas Cepeda, Gonzalo Tapia y Gabriel Suazo tendrán la responsabilidad de cambiar el rumbo de una gira que deja más dudas que certezas.

El conjunto chileno llega al partido tras sufrir derrotas consecutivas frente a las selecciones de Canadá y Estados Unidos. (X/ @LaRoja)

De esta manera, el duelo en Los Ángeles no cambiará por sí solo el rumbo de ninguno de los dos procesos, pero sí pondrá bajo la lupa a dos equipos que llegan con gran presión tras giras adversas.