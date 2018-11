Las empresas perjudicadas por el ataque son medianas y sufrieron un grave perjuicio ya que las máquinas quedaron inutilizadas y ahora deberán comprarlas al precio de mercado. La Retro320 hoy se vende a USD 320.000 y la motoniveladora Cat 140, a USD 195.000, según fuentes de la Secretaría de Energía, que es el organismo que adjudicó las obras. El incidente fue en horario nocturno, cuando no había personal de la empresa, por lo cual se desconocen las circunstancias. Previamente no hubo ningún conflicto, por lo que no había guardias de seguridad.