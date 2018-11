—Sí. Mirá, ese libro es un libro maldito, un libro que fue silenciado. El señor protagonista de ese libro cuando salió el libro hace 25 años llamó a todos los dueños de medios y a la mayoría de los periodistas y les pidió que por favor no me hicieran una nota, una entrevista, me silenciaron y me censuraron en todos lados. Casi no salieron reseñas. Únicamente algunos amigos presentaron el libro, entre ellos Daniel Hadad, que fue uno de los que rompió el cerco y me apoyó en ese momento. Fue un libro silenciado del cual yo me olvidé, después seguí escribiendo novelas, artículos, relatos, etcétera. Pero mi editor hace unos meses me dijo: "Lo volví a leer, ¿y sabés qué? Es un libro de historia, de historia política." Eso me impactó mucho, me obligó a leerlo, a releerlo, y por supuesto inmediatamente a corregirlo, a corregir cosas. Me di cuenta que tenía una gran vocación narrativa, está lleno de escenas, de diálogos, de climas, de suspenso, etcétera, aunque todo es estrictamente verídico. Y me obligó a terminarlo porque en 1993 por supuesto que el protagonista, que es Bernardo Neustadt, que era el hombre más importante de la Argentina después de Menem, había llenado la Plaza de Mayo en ese momento.