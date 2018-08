En tres causas paralelas, denominadas como "emergencia climática", "el embrujo" y "revelaciones", que incluyen los delitos de administración fraudulenta, sobreprecios y asociación ilícita, están siendo investigados Diego Correa, cercano al fallecido Das Neves, y Diego Luthers, ambos secretarios de la Unidad Gobernador; el ex jefe de Gabinete Víctor Hugo Cisterna; el ex secretario privado Gonzalo Carpintero; y el ex ministro de Economía, Pablo Oca. Todos ellos están detenidos con prisión preventiva.