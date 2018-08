Apenas disimulado en su texto, la ex presidenta buscó atribuirse como un éxito personal –o más aún, como un gesto de solidaridad hacia ella– la sesión que no fue hace una semana. Sostuvo que no dar quórum fue una forma de expresar el rechazo a la "utilización" de la Justicia como pieza central de "persecución política a los opositores".