Por supuesto, al margen de ese costado flaco del oficialismo, el dato más significativo fue la muy raleada representación del peronismo federal. Sobre todo, teniendo en cuenta que desde el punto de vista estrictamente práctico lo que se iba a tratar no era la cuestión de fondo –un pedido de desafuero de la ex presidente- sino una cuestión de procedimiento en la investigación judicial, que no debería ser cajoneada.