Los jóvenes de India se ponen en la línea de fuego para ser escuchados

Neha Bora, presidenta nacional de la All India Students' Association (AISA), reacciona durante un forcejeo con agentes de policía en una protesta contra la presunta agresión a manifestantes y periodistas mujeres por parte de la Policía de Delhi, y para exigir la dimisión del comisionado jefe de elecciones, Gyanesh Kumar, en Nueva Delhi, India, el 4 de octubre de 2026 (REUTERS/Bhawika Chhabra)

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Luego de que la policía la detuviera en varias ocasiones mientras saltaba las barricadas que bloqueaban el lugar de la protesta en la capital de India, Neha Bora recurrió a Instagram el fin de semana pasado. La activista de 29 años, que se ha convertido en un rostro prominente de la temporada de descontento que se ha apoderado de India, compartió su colección de moretones del día con sus más de un millón de seguidores, para lo que adoptó el estilo de una influente de fitness.

“Este es mi bíceps, este es mi tríceps”, dijo mientras se arremangaba y señalaba cada marca. “Y mira aquí: también hice hombro”. Luego, miró directamente a la cámara y desató su furia contra la policía de Delhi. Su intimidación no detendría a los jóvenes, dijo.

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“Mañana marcharemos de nuevo”, afirmó y agregó: “Para decirles que no pueden arrebatarnos nuestra libertad, nuestro derecho a protestar”.

Las protestas, marchas y huelgas de todo tipo alguna vez fueron comunes en la capital. Sin embargo, el espacio para la disidencia en India se ha reducido en la última década bajo el mandato del primer ministro Narendra Modi. Recientemente, su gobierno se ha negado a permitir protestas incluso en la única “zona designada”, llamada Jantar Mantar, a la que habían sido reducidas en Nueva Delhi. En cambio, durante la semana pasada, filas de fuerzas de seguridad se han desplegado para llevarse a cualquiera que se atreva a reunirse en la zona.

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Un manifestante intenta trepar por una barricada durante una protesta organizada por partidos de la oposición para exigir la dimisión del comisionado electoral jefe, Gyanesh Kumar, en Patna, India, el 8 de octubre de 2026 (REUTERS/Sonu Kishan)

Pero durante meses, los jóvenes de India se han arriesgado físicamente para ser escuchados. Las líneas de batalla están trazadas, y los grupos juveniles han convocado su marcha más grande hasta la fecha para el sábado.

Durante el verano, exigieron la renuncia del ministro de Educación debido a los repetidos escándalos en los exámenes de ingreso a la universidad. Algunos manifestantes, incluida Bora, iniciaron huelgas de hambre prolongadas. Las protestas se intensificaron, y la policía desató cañones de agua, gas lacrimógeno e incluso escopetas de perdigones, lo que causó una indignación generalizada. El gobierno hizo una concesión poco común y el ministro renunció.

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Los manifestantes han vuelto a salir a las calles. Esta vez expresan su enojo por la eliminación de más de 130 millones de nombres del padrón electoral de India, lo que, según afirman, fue una maniobra política para favorecer al partido de Modi, algo que el partido gobernante niega. Exigen la renuncia del jefe de la comisión electoral del país.

Su presión sostenida en las calles y el uso creativo de las redes sociales han abierto una grieta en el poderoso control que Modi estableció durante sus doce años en el cargo, algo que a la oposición política tradicional le costó lograr.

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Personal de seguridad detiene a manifestantes durante una protesta del movimiento "Cucaracha", el 10 de octubre de 2026 (REUTERS/Francis Mascarenhas)

Bora, estudiante de doctorado en estudios teatrales y presidenta de la organización izquierdista Asociación de Estudiantes de Toda India, dijo que el desborde de ira era una señal de que cualquier líder autoritario puede consolidar el poder “solo hasta cierto punto”. “No digo que la gente esté completamente tranquila y cómoda y que la democracia esté floreciendo”, dijo. “Pero la gente ya no le tiene miedo a la policía”.

En las calles de Delhi, los manifestantes se han enfrascado en un juego del gato y el ratón, y han encontrado formas ingeniosas para evadir los intentos de la policía de bloquearlos. El domingo pasado, Bora escaló la primera capa de barricadas en su intento de llegar al lugar designado para la protesta.

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Mientras los agentes de policía intentaban contener a los manifestantes, ella estaba furiosa. Después de muchos empujones, logró saltar al otro lado, y pronto la línea policial se rompió. Los manifestantes apartaron las barricadas, solo para enfrentarse a otra capa de barricadas y a más filas de policías. La policía arrastró a los manifestantes uno por uno hacia los autobuses y los llevó a centros de detención.

Bora fue detenida seis veces en dos días; la última vez, dijo, la policía la llevó a decenas de kilómetros de distancia y la dejó en una zona industrial.

Personal de seguridad intenta detener a los manifestantes mientras estos tratan de romper las barricadas durante una protesta organizada por partidos de la oposición para exigir la dimisión del comisionado jefe electoral, Gyanesh Kumar, en Patna, India, el 8 de octubre de 2026 (REUTERS/Sonu Kishan)

“Para cuando te liberan y regresas al centro de Delhi o a donde sea que se esté llevando a cabo la protesta, ya estás muy cansado y ha caído la noche, así que no puedes comenzar la protesta de nuevo”, dijo. “Es parte de su manual de estrategias”.

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Un grupo de voluntarios desarrolló una aplicación para rastrear los autobuses en los que se llevan a los manifestantes. Al trazar su ruta, la aplicación los conecta con conductores voluntarios que pueden llevarlos de regreso rápidamente, así como con ayuda legal y médica.

“La mayoría de las personas son estudiantes, mujeres, personas que protestan por primera vez y no saben qué hacer”, dijo Rajiv Choudhary, de 25 años, quien ayudó a desarrollar la aplicación. “Creamos un sistema para decir: ‘No te preocupes, te respaldamos, te vamos a enviar ayuda’”.

Mientras estaban detenidos, los manifestantes continuaron provocando a las autoridades al apuntar sus cámaras al estado caótico de la situación. “Chicos, nos han detenido en esta estación de policía”, dice un joven manifestante en un video de Instagram. “Pero miren esto: qué sucia está el agua, y esta zona”.

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Una mujer pasa junto a una barricada durante el segundo día de protestas, el 11 de octubre de 2026 (REUTERS/Bhawika Chhabra)

En las barricadas cerca del lugar de la protesta, a medida que los jóvenes eran arrestados, algunas personas mayores que habían acudido en solidaridad dieron un paso al frente.

Nisha Sidhu, de 62 años, regañó severamente a los policías. Ellos permanecían recargados en las barricadas y la miraban fijamente. “En sus discursos, el primer ministro dice ‘eduquen a sus hijas’”, dijo. “Pero cuando vienen aquí a pedir sus derechos, ¿intentas silenciarlas? No parece que vivamos en un país libre”.

© The New York Times 2026.