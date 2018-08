Se puede sostener una rápida presunción que casi no admite prueba en contrario. Los encuentros con Valenti eran, de estas citas laborales, las que más disfrutaba Baratta. No sólo por el orden, la prolijidad y la puntualidad del atildado y formal ingeniero ladero de Pescarmona. Sino porque en esas reuniones no sólo había traspaso de bolsos. A cada cita, Valenti llevaba una caja de vinos o espumantes de la bodega Lagarde, propiedad de la familia Pescarmona. Aunque Baratta no siempre pudo disfrutar de las bebidas alcohólicas obsequiadas: en la única reunión a la que asistió Daniel Muñoz, este fue el que se llevó la caja a su domicilio. Aún en lo ilegal las jerarquías se respetan.